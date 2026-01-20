Сергій Разумовський

Відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко поділився інформацією щодо можливого трансферу одного з лідерів Карпат. За його словами, львівський клуб розглядає варіант продажу атакувального півзахисника Бруніньйо, до якого проявляє інтерес ізраїльський Маккабі Хайфа. Вацко зазначив, що перемовини між сторонами вже тривають, а сам футболіст є ключовою фігурою в нинішній команді, тож потенційний відхід може стати для Карпат однією з головних кадрових тем найближчого трансферного вікна.

Коментатор підкреслив, що отримує інсайдерські сигнали через власні джерела комунікації, і саме вони вказують на готовність Карпат вести переговори та відпускати гравця за відповідних умов. При цьому він не заглиблювався в деталі щодо конкретного клубу чи структури угоди, акцентувавши насамперед на фінансовому аспекті. За його даними, сума, яку Карпати хотіли б виручити за бразильця, становить близько трьох мільйонів євро.

Бруніньйо 24 роки, і в поточному сезоні він демонструє результативність, яка пояснює інтерес з боку клубу, що регулярно ставить перед собою високі завдання. У 17 матчах бразилець відзначився шістьма забитими м’ячами та зробив одну результативну передачу.

Раніше Карпати оголосили про припинення співпраці з шеф-скаутом клубу.