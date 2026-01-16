Карпати оголосили про припинення співпраці з шеф-скаутом клубу
31 хвилину тому
Карпати оголосили про відхід за згодою сторін з посади шеф-скаута Гліба Корнієнка, який працював в структурі львівського клубу з початку 2024 року.
«ФК Карпати вдячний Глібові за внесок у розвиток клубу та бажає подальших успіхів у скаутингу, спортивному консалтингу і менеджменті», – йдеться у повідомленні.
Карпати пішли на зимову паузу на дев’ятому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 19 очок за 16 матчів.
В грудні 2025 року на посаді головного тренера команди Владислава Лупашка замінив Фран Фернандес.
