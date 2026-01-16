Павло Василенко

Карпати оголосили про відхід за згодою сторін з посади шеф-скаута Гліба Корнієнка, який працював в структурі львівського клубу з початку 2024 року.

«ФК Карпати вдячний Глібові за внесок у розвиток клубу та бажає подальших успіхів у скаутингу, спортивному консалтингу і менеджменті», – йдеться у повідомленні.

Карпати пішли на зимову паузу на дев’ятому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 19 очок за 16 матчів.

В грудні 2025 року на посаді головного тренера команди Владислава Лупашка замінив Фран Фернандес.