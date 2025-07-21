Названий головний претендент на Антоні, це не Бетис
Севільці поки не готові платити запитану суму
близько 5 годин тому
Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може змінити клубне прописку вже найближчим часом. За інформацією видання iNews, найближчим до підписання бразильця наразі є мадридський Атлетико.
Окрім команди Дієго Сімеоне, інтерес до Антоні також проявляє Бетис. Однак севільський клуб не готовий викласти 40 мільйонів євро — саме на таку суму розраховує керівництво Ман Юнайтед у разі трансферу.
У другій половині минулого сезону Антоні вже виступав за Бетис на правах оренди. За цей період він провів 17 матчів у Ла Лізі, в яких забив 5 м’ячів і віддав 2 результативні передачі.
Згідно з оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість флангового нападника наразі становить 35 мільйонів євро.
Як повідомлялося, головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не бачить Антоні у своїй команді.