Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може змінити клубне прописку вже найближчим часом. За інформацією видання iNews, найближчим до підписання бразильця наразі є мадридський Атлетико.

Окрім команди Дієго Сімеоне, інтерес до Антоні також проявляє Бетис. Однак севільський клуб не готовий викласти 40 мільйонів євро — саме на таку суму розраховує керівництво Ман Юнайтед у разі трансферу.

У другій половині минулого сезону Антоні вже виступав за Бетис на правах оренди. За цей період він провів 17 матчів у Ла Лізі, в яких забив 5 м’ячів і віддав 2 результативні передачі.

Згідно з оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість флангового нападника наразі становить 35 мільйонів євро.

Як повідомлялося, головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не бачить Антоні у своїй команді.