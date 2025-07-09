Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім попросив Джейдона Санчо, Маркуса Рашфорда, Алехандро Гарначо, Антоні та Тірелла Маласію не з’являтися на тренувальній базі через їхнє бажання покинути клуб.

Про це повідомляє журналіст Джеймс Дакер із The Telegraph. У минулому сезоні Санчо, Рашфорд, Антоні й Маласія виступали в оренді за Челсі, Астон Віллу, Бетіс і ПСВ відповідно, тоді як Гарначо залишався в складі МЮ, але теж заявив про намір змінити команду.

Аморім, який нещодавно очолив Юнайтед, наполягає на роботі лише з тими футболістами, які дійсно хочуть грати за клуб.