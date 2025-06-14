Італійський Мілан продовжує активно просуватися у переговорах щодо трансферу українського захисника лондонського Арсеналу Олександра Зінченка. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Як зазначає джерело, керівництво россонері має намір використати поточну контрактну ситуацію 28-річного футболіста, щоб домовитися про його перехід на вигідних умовах. У клубі розраховують оформити трансфер за суму менш ніж 15 мільйонів євро.

У сезоні 2024/25, що завершився, Зінченко провів за Арсенал 23 матчі у всіх турнірах, награвши 789 хвилин, відзначився одним забитим м'ячем і однією гольовою передачею.

З моменту переходу з Манчестер Сіті влітку 2022 року українець встиг провести 91 матч за лондонську команду, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.

Контракт гравця з Арсеналом діє до кінця червня 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 20 мільйонів євро.