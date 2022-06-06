Яремчук: «Ніколи не думав, що футбол може зробити так боляче»
Названий найкращий гравець збірної України в матчі з Уельсом
На жаль, команда Петракова поступилася
авторитетний портал WhoScored визначив кращого гравця збірної України в матчі проти Уельсу (0: 1).
їм став Руслан Малиновський. Його дії на полі отримали оцінку 7,2.
Нагадаємо, збірна України в 5 -й раз в історії вилетіла в плей-офф відбору чемпіонату світу. А збірна Уельсу вийшла в фінальну частину ЧС вдруге в своїй історії.
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