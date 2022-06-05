Уельс вийшов на чемпіонат світу вдруге в історії

Збірна України не потрапила до фінальної частини мундіалю

Збірна Уельсу вийшла у фінальну частину ЧС-2022 після перемоги над Україною (1: 0).

Це другий вихід на чемпіонат світу в історії збірної Уельсу. Перший раз трапився в 1958-му році - тоді команда дійшла до чвертьфіналу турніру.

Збірна України лише раз в історії грала на ЧС - в 2006-му році, де також дійшла до 1 / 4 фіналу.

Нагадаємо матч Уельс - Україна зіпсувала груба помилка арбітра зустрічі.