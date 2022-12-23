Названий найкращий гравець «Зорі» в осінній частині сезону

Ним несподівано став захисник

Найкращим гравцем Зорі в осінній частині сезону став захисник Олег Данченко, повідомляє прес-служба луганського клубу.

Саме такий вибір зробили фанати клубу, які голосували. У нинішньому сезоні Данченко провів 17 матчів за Зорю і зробив 1 гольову передачу.

Зимувати Зоря пішла на 4 місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 28 очок.

Раніше стало відомо, що лідер Зорі може повернутися на поле вже на початку 2023 року.