Сергій Разумовський

Ліверпуль узгодив перехід центрального захисника віденської Аустрії Іфеані Ндукве. Про це в соцмережі X повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, посилаючись на журналіста Александера Губера.

За інформацією джерела, футболіст приєднається до англійського клубу в липні 2026 року. При цьому чинний контракт Ндукве з Аустрією розрахований до 30 червня 2028-го, а Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.

У поточному сезоні Іфеані ще не дебютував за першу команду Аустрії. Натомість він провів 7 матчів за Аустрію-2, де відзначився одним голом, а також зіграв один поєдинок за команду U-19.

Нагадаємо, український нападник Денис Ндукве виступає за Верес. Форвард лише під кінець першої частини сезону відновився після травми.