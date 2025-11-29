Головний тренер Вереса Олег Шандрук після матчу 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Карпат (0:0) розповів про стан захисника Константіноса Стамуліса та нападника Дениса Ндукве. Слова фахівця передає пресслужба львів'ян.

У нас був важкий виїзд у Кривий Ріг, тому що було дуже важке поле та дорога дуже далека. Насправді навіть Стамуліс не відновився. У нього немає ушкодження, але є спазм задньої поверхні стегна обидвох ніг. Тому ми десь ризикували, він хотів грати, однак під час розминки відчув дискомфорт і ми зробили заміну перед самим матчем.

Я щиро радий, що після важкої травми, Ндукве вже з нами. Ми хотіли дати йому більше хвилин, однак насправді в нього ще є певні ризики у відновленні ще. Він не повністю відновився. Не хочу залазити у медичні терміни, але лікар сказав, що ще треба час. Однак Денис тренується в загальній групі, тому ми дали йому сьогодні відчути ритм, темп гри. Шалена мотивація, яка в нього є, дати йому трохи волі сьогодні. Ви ж бачили, там могло бути перехоплення. Якби не послизнувся, то могла бути результативна дія і це було би взагалі для нього чудове повернення. Ми тішимось, що він з нами.