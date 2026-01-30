Сергій Разумовський

За підсумками загального етапу Ліги Європи сформувалася вісімка команд, які достроково гарантували собі пряму путівку до 1/8 фіналу. Ці клуби оминули додатковий раунд плей-оф і можуть спокійніше готуватися до вирішальної частини турніру, отримавши додатковий час на відновлення та підготовку.

До числа команд, що вже вийшли до 1/8 фіналу, увійшли Ліон, Астон Вілла, Мідтьюлланд, Реал Бетис, Порту, Брага, Фрайбург і Рома українця Артема Довбика. Матчі цієї стадії відбудуться у дві дати: перші поєдинки заплановані на 12 березня, а зустрічі-відповіді пройдуть 19 березня.

Ще вісім учасників 1/8 фіналу визначаться за результатами стикових матчів плей-оф 1/16 фіналу. Саме в цьому раунді команди, які не потрапили до топ-8, боротимуться за останні вакантні місця в наступному етапі. Жеребкування плей-оф відбудеться у п’ятницю, 30 січня, початок церемонії — о 14:00.

Ліон виграв загальний етап Ліги Європи завдяки перемозі у матчі з нереалізованому пенальті та вилученням Луческу.