Не Буковина і не Чорноморець! Названо сенсаційного фаворита Першої ліги
Кияни створять неймовірний спурт до першого місця?
близько 1 години тому
Нападник Лівого Берега Єгор Гунічев назвав свою команду – абсолютним фаворитом на вихід до української Прем'єр-ліги.
Покращення результатів після приходу Рябоконя? Думаю, ми просто вкотилися у сезон. Потрібен був час для адаптації новачків. Так збіглося, що коли прийшов Рябоконь, то ми вже трохи набралися впевненості та більш-менш зігралися.
Наше завдання – повернутися в УПЛ. У топ-3 ми мали фінішувати у першій частині сезону, з чим впоралися.
З усіма суперниками, окрім якраз лідера Буковини (1:3) через дискваліфікацію, я зіграв. Тому про колектив з Чернівців нічого сказати не можу, а на фоні інших команд, вважаю, Лівий Берег є абсолютним фаворитом на вихід в УПЛ. Ми, якщо чесно, сильніші й нам до снаги напряму підвищитися у класі, – заявив Гунічев у інтерв'ю «Українському футболу».
Лівий Берег набрав 39 очок і наприкінці першої половини сезону обійшов Чорноморець (38) у боротьбі за другу пряму путівку до УПЛ. Лідером залишається Буковина (48).