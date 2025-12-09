Нападник Лівого Берега Єгор Гунічев назвав свою команду – абсолютним фаворитом на вихід до української Прем'єр-ліги.

Покращення результатів після приходу Рябоконя? Думаю, ми просто вкотилися у сезон. Потрібен був час для адаптації новачків. Так збіглося, що коли прийшов Рябоконь, то ми вже трохи набралися впевненості та більш-менш зігралися.

Наше завдання – повернутися в УПЛ. У топ-3 ми мали фінішувати у першій частині сезону, з чим впоралися.

З усіма суперниками, окрім якраз лідера Буковини (1:3) через дискваліфікацію, я зіграв. Тому про колектив з Чернівців нічого сказати не можу, а на фоні інших команд, вважаю, Лівий Берег є абсолютним фаворитом на вихід в УПЛ. Ми, якщо чесно, сильніші й нам до снаги напряму підвищитися у класі, – заявив Гунічев у інтерв'ю «Українському футболу».