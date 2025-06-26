Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями після перших днів навчально-тренувальних зборів в Словенії. Його слова наводить пресслужба клубу.

Коли команда грає проти лідерів гарно, відбирає очки у Шахтаря, Динамо, обігрує клуби, котрі борються за єврокубки, а потім втрачає залікові пункти там, де всі думають, що Зоря повинна перемагати - це каже про психологію. Можна зробити висновки, що наші футболісти вміють грати та перемагати. Моє завдання розкрити цей потенціал, знайти стабільність. Все починається з голови. Повторюся - це питання також психології.

Я задоволений тим, як воно пройшло. Бажання є, а це найголовніше, тому що, коли немає бажання у гравців - не допоможе жоден тренер, - розповів Скрипник.