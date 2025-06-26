Новий-старий головний тренер Зорі Віктор Скрипник висловився про повернення в клуб, з яким раніше працював в Україні. Його слова наводить пресслужба клубу.

Можна сказати - прийшов до себе додому. Зоря - це перша команда в Україні, котру я тренував. Вона завжди була в моєму серці. У людини, котра якийсь певний період часу була в клубі, завжди залишається частка цього клубу. Постійно стежив за «чорно-білими». В мене були й інші команди і я також за ними слідкую, але Зоря є Зоря. Це той час, коли зі мною познайомились в країні. Знав, куди йду, мене також тут знають, тому радий, що вийшло повернутися в команду.

Якщо наводити приклади, то можна знайти їх купу, коли і тренер, і гравець повертаються по 3-4 рази в команду. Наприклад, Клаудіо Раньєрі, Карло Анчелотті та інші. В цьому немає нічого поганого. Не думаю, що цим ми переписуємо якусь футбольну історію. Це повсякденне життя. Все склалося саме так, як треба і я цьому радий. Сподіваюсь принести користь Зорі, - розповів Скрипник.