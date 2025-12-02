Сергій Разумовський

ЛНЗ проявляє предметну зацікавленість у півзахиснику Кривбаса Єгорі Твердохлібі та, за інформацією видання Футбол 24, уже взимку може перейти до конкретних дій. Черкаський клуб розглядає варіант із трансферною пропозицією під час найближчого січневого вікна, оцінюючи 24-річного гравця як потенційне посилення центру поля й атаки. Інтерес ЛНЗ до Твердохліба виглядає логічним з огляду на його універсалізм, результативність і стабільні виступи в останніх сезонах УПЛ.

Контракт півзахисника з Кривбасом розрахований до 31 грудня 2027 року, тож позиція криворізького клубу в перемовинах буде доволі сильною. За даними порталу Transfermarkt, орієнтовна ринкова вартість Твердохліба становить 1,5 мільйона євро, що робить потенційний трансфер потенційно одним із найпомітніших усередині українського чемпіонату. Єгор виступає за Кривбас із січня 2024 року й за цей час став одним із ключових виконавців, допомігши команді завоювати бронзові медалі УПЛ у сезоні-2023/24.

У нинішній кампанії-2025/26 Твердохліб уже провів за Кривбас 13 матчів у чемпіонаті, відзначившись п’ятьма забитими м’ячами, що є дуже непоганим показником для гравця його амплуа. Завдяки внеску зокрема й цього півзахисника криворіжці наразі утримують п’яту позицію в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 22 очки. Втрата такого виконавця взимку могла б стати відчутним ударом по команді, тож Кривбас навряд чи погодиться відпустити гравця без вагомої фінансової компенсації.

ЛНЗ тим часом продовжує боротьбу у верхній частині таблиці та після 14 турів іде другим із 29 набраними очками, сенсаційно відстаючи від лідера, донецького Шахтаря, лише на два бали. Клуб із Черкас відкрито декларує амбіції закріпитися серед претендентів на єврокубки, а тому зимове трансферне вікно розглядає як можливість акцентовано підсилити ключові позиції. Перехід Твердохліба, якщо він відбудеться, може стати одним із центральних внутрішніх трансферів УПЛ у січні та суттєво вплинути як на кадровий потенціал ЛНЗ, так і на шанси обох клубів в боротьбі за високі місця.