«Не моє». Вацко не став критикувати коментатора фіналу Ліги чемпіонів за лайку в прямому ефірі

Віктор Вацко / Фото - Вацко Live

Журналіст Віктор Вацко висловив в ефірі програми «Вацко on air» думку про роботу президента «Інгульця» Олександра Поворознюка на фіналі Ліги чемпіонів. Власник клубу УПЛ коментував зустріч, активно використовуючи нецензурну лексику.

Я ставлюсь до цієї історії наступним чином: власники контенту, вочевидь, чимось керувались, коли цю ідею запускали у життя. Мені важкувато сприймати футбол по телевізору крізь призму «с*ка, бл***, ***ла жаба гадюку». Не моє. Можливо, тому, що я представник старшого покоління.