«Слава націі и п*здець російській федерації, оісь вам і фінал ЛЧ». Як «папа» Поворознюк коментував головний матч року
«Не моє». Вацко не став критикувати коментатора фіналу Ліги чемпіонів за лайку в прямому ефірі
Але, на думку експерта, зайві емоції заважали перегляду футболу
21:25
Віктор Вацко / Фото - Вацко Live
Журналіст Віктор Вацко висловив в ефірі програми «Вацко on air» думку про роботу президента «Інгульця» Олександра Поворознюка на фіналі Ліги чемпіонів. Власник клубу УПЛ коментував зустріч, активно використовуючи нецензурну лексику.
Завжди чудово, завжди класно, коли у кожної людини є вибір. Ми ж не москалі, правда? І це класно. Я представник старшого покоління. Я за класику, в тому числі і в коментуванні футбольних матчів. Не бачу сенсу виступати моралістом, засуджувати щось, когось, чиюсь ідею.
Я ставлюсь до цієї історії наступним чином: власники контенту, вочевидь, чимось керувались, коли цю ідею запускали у життя. Мені важкувато сприймати футбол по телевізору крізь призму «с*ка, бл***, ***ла жаба гадюку». Не моє. Можливо, тому, що я представник старшого покоління.
Раніше повідомлялося, що UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів.
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