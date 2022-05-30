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«Не моє». Вацко не став критикувати коментатора фіналу Ліги чемпіонів за лайку в прямому ефірі

Але, на думку експерта, зайві емоції заважали перегляду футболу
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
21:25
«Не моє». Вацко не став критикувати коментатора фіналу Ліги чемпіонів за лайку в прямому ефірі
Віктор Вацко / Фото - Вацко Live

Журналіст Віктор Вацко висловив в ефірі програми «Вацко on air» думку про роботу президента «Інгульця» Олександра Поворознюка на фіналі Ліги чемпіонів. Власник клубу УПЛ коментував зустріч, активно використовуючи нецензурну лексику.

Завжди чудово, завжди класно, коли у кожної людини є вибір. Ми ж не москалі, правда? І це класно. Я представник старшого покоління. Я за класику, в тому числі і в коментуванні футбольних матчів. Не бачу сенсу виступати моралістом, засуджувати щось, когось, чиюсь ідею.

Я ставлюсь до цієї історії наступним чином: власники контенту, вочевидь, чимось керувались, коли цю ідею запускали у життя. Мені важкувато сприймати футбол по телевізору крізь призму «с*ка, бл***, ***ла жаба гадюку». Не моє. Можливо, тому, що я представник старшого покоління.

Раніше повідомлялося, що UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів.

Сергій Стаднюк
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Теги

Віктор Вацко Олександр Поворознюк Інгулець Реал Мадрид (футбол) Ліверпуль

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