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Усе через Куртуа. UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів

Також у неприємну ситуацію потрапив чотириразовий володар трофея
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
21:03
Усе через Куртуа. UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів
Андрій Лунін / Фото - Instagram футболіста

В UEFA не вважають, що голкіпер «Реала» Андрій Лунін став переможцем Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У Європейському футбольному союзі аргументують це тим, що українець не провів на полі в поточному розіграші турніру жодної хвилини. Така ж ситуація і у півзахисника Іско.

При цьому наголошується, що обидва футболісти взяли участь у святкуванні перемоги «вершкових». Більш того, вони отримали золоті медалі.

Раніше повідомлялося, що до Луніна проявляє інтерес англійська «Вест Хем».

Сергій Стаднюк
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Теги

UEFA Андрій Лунін Реал Мадрид (футбол)

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