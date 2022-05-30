На місце одного українця прийде інший. «Вест Хем» хоче підписати Луніна
Усе через Куртуа. UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів
Також у неприємну ситуацію потрапив чотириразовий володар трофея
21:03
Андрій Лунін / Фото - Instagram футболіста
В UEFA не вважають, що голкіпер «Реала» Андрій Лунін став переможцем Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
У Європейському футбольному союзі аргументують це тим, що українець не провів на полі в поточному розіграші турніру жодної хвилини. Така ж ситуація і у півзахисника Іско.
При цьому наголошується, що обидва футболісти взяли участь у святкуванні перемоги «вершкових». Більш того, вони отримали золоті медалі.
Раніше повідомлялося, що до Луніна проявляє інтерес англійська «Вест Хем».
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