Сергій Разумовський

У СК Полтава досі не закриті питання з виплатою заробітної плати гравцям – клуб має заборгованість, яка, за оцінками, накопичилася приблизно за 3–4 місяці. Про це інформує UA-Футбол.

Як зазначає джерело, у керівництві запропонували частині футболістів альтернативний механізм розрахунку. Оскільки президент клубу пов’язаний із будівельною сферою, гравцям дали можливість придбати квартири в розстрочку, а належні їм преміальні за вихід до УПЛ разом із невиплаченою за кілька місяців зарплатою зарахувати як внески за житло. Повідомляється, що деякі футболісти погодилися на такі умови та прийняли варіант компенсації у форматі нерухомості.

Нагадаємо, влітку 2025 року СК Полтава дебютував в еліті українського футболу, напряму піднявшись до УПЛ, і тоді команда мала отримати бонуси за підвищення в класі. Наразі ж Полтава має 9 очок і перебуває в ролі одного з головних аутсайдерів чемпіонату.

