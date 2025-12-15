Аутсайдер УПЛ припинив співпрацю з багатьма футболістами
Джерело повідомило деталі
близько 1 години тому
Фото - СК Полтава
СК Полтава залишили відразу шість футболістів. Про це повідомляє Sport.ua.
За інформацією джерела, полтавський клуб припинив співпрацю із захисниками Євгеном Опанасенком та Іллею Ходулею, форвардом Євгеном Стрельцовим та хавбеками Артем Онищенко, Олексій Хахльов і Святослав Шаповалов.
На зимову перерву СК Полтава пішов на останньому, 16-му місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 9 очок.
Поділитись