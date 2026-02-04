Не мильна бульбашка? Один із саудівських грандів усе ж продовжив контракт із гравцем збірної Португалії
Це НЕ Роналду!
близько 2 годин тому
Аль-Хіляль офіційно повідомив про продовження співпраці з центральним півзахисником Рубеном Невешем. Як інформує пресслужба саудівського клубу, 28-річний португалець підписав новий контракт, який діятиме до літа 2029 року.
Попередня угода Невеша з Аль-Хілялем завершувалася наприкінці поточного сезону, тож клуб заздалегідь вирішив закріпити одного з ключових виконавців на тривалий термін. Півзахисник приєднався до команди влітку 2023 року, коли його придбали у Вулвергемптона за 55 мільйонів євро.
У нинішній кампанії Невеш демонструє високу результативність: у 22 матчах на клубному рівні він забив 8 голів і віддав 6 результативних передач. Крім того, хавбек і надалі стабільно отримує виклики до збірної Португалії та виходить за неї на поле.