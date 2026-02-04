Сергій Разумовський

Аль-Хіляль офіційно повідомив про продовження співпраці з центральним півзахисником Рубеном Невешем. Як інформує пресслужба саудівського клубу, 28-річний португалець підписав новий контракт, який діятиме до літа 2029 року.

امتداد موسيقي حتى 2029 🎼🤩 pic.twitter.com/dTX0HRFrwM — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 4, 2026

Попередня угода Невеша з Аль-Хілялем завершувалася наприкінці поточного сезону, тож клуб заздалегідь вирішив закріпити одного з ключових виконавців на тривалий термін. Півзахисник приєднався до команди влітку 2023 року, коли його придбали у Вулвергемптона за 55 мільйонів євро.

У нинішній кампанії Невеш демонструє високу результативність: у 22 матчах на клубному рівні він забив 8 голів і віддав 6 результативних передач. Крім того, хавбек і надалі стабільно отримує виклики до збірної Португалії та виходить за неї на поле.

