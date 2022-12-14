Роналдо: «У збірної Бразилії був інтерес до Гвардіоли»
Не одному Анчелотті. Збірна Бразилії проведе переговори з Зіданом
Команда продовжує шукати тренера
Збірна Бразилії продовжує шукати статусного тренера.
Напередодні, від пропозиції бразильців відмовився Карло Анчелотті. Він захотів залишитися в «Реалі».
Тепер же команда має намір переговорити з іншим екс-тренером мадридців. Новим кандидатом є Зінедін Зідан, повідомляє As.
Француз мріяв очолити свою збірну, але з нинішнім тренером Дідьє Дешамом продовжать контракт. Зідан знаходиться без роботи вже 1,5 року.
При цьому, гравець Бразилії хочуть бачити тренером місцевого наставника.
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