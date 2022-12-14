Не одному Анчелотті. Збірна Бразилії проведе переговори з Зіданом

Команда продовжує шукати тренера

Збірна Бразилії продовжує шукати статусного тренера.

Напередодні, від пропозиції бразильців відмовився Карло Анчелотті. Він захотів залишитися в «Реалі».

Тепер же команда має намір переговорити з іншим екс-тренером мадридців. Новим кандидатом є Зінедін Зідан, повідомляє As.

Француз мріяв очолити свою збірну, але з нинішнім тренером Дідьє Дешамом продовжать контракт. Зідан знаходиться без роботи вже 1,5 року.

При цьому, гравець Бразилії хочуть бачити тренером місцевого наставника.