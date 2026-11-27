Корольков зазначив, що для нього розпочався новий професійний етап. Фахівець також наголосив, що пишається можливістю стати частиною Динамо та працювати в структурі одного з найвідоміших українських футбольних клубів.

Український фахівець із реабілітації та фізичного відновлення Антон Корольков увійшов до тренерського штабу київського Динамо. Про початок роботи зі столичним клубом спеціаліст повідомив 27 листопада на своїй сторінці в Instagram.

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Антон Корольков спеціалізується на фізіотерапії, реабілітації та відновленні спортсменів після травм і значних навантажень. Окрім цього, він працює над фізичною підготовкою футболістів і супроводжує їх у процесі повернення до повноцінних тренувань та матчів. У професійному середовищі його напрям роботи також описують як Rehab & RTP coach і Sport Scientist.

До переходу в Динамо Корольков працював у системі збірних України. Він мав досвід співпраці як із молодіжними командами, так і з національною збірною. У його обов’язки входили оцінка фізичного стану футболістів, планування відновлювальних процедур, контроль навантажень і допомога гравцям під час повернення після ушкоджень.

Фахівець також працював індивідуально з українськими футболістами, які виступають на високому рівні. Серед гравців, яким Корольков допомагав у відновленні та підготовці, – Віталій Миколенко, Єгор Ярмолюк, Роман Яремчук та Юхим Конопля.

Нагадаємо, раніше у якості в. о. Динамо очолив Мацей Кендзьорек. Він привів до команди декілька польських фахівців, а також є один представник Північної Македонії.