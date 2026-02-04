Колишній гравець Динамо і Шахтаря Владислав Кулач розповів, що вже почав готуватися до життя після завершення кар’єри, хоча наразі залишається чинним футболістом. 32-річний нападник зізнався, що стартував у навчанні на тренерську ліцензію категорії B, поєднуючи це з виступами на професійному рівні.

Зараз навчаюсь на тренерську ліцензію B. Трішки весело, є чим займатися. Проте скоро збори, тож поїдемо працювати. Хочеться чогось нового, хочеться дізнаватися про цю тему, адже не знаю, як у майбутньому все буде. Та це футбол, і поки що мої думки такі, що я хочу в ньому залишитися. Як воно вийде – будемо дивитись.

Як воно вийде – я не знаю. Але хочеться спробувати, це цікава тема для мене. Є цікаві моменти. Хтось розповідає щось цікаве. Якщо чесно, є такі моменти, які здається, що вони не потрібні тренеру. Вони, швидше за все, потрібні, тому що їх навчають, але мені здається, що вони не знадобляться. Проте це покаже час. Думаю, що це все-таки люди з досвідом великим, які вчать нас, тому все ж таки воно знадобиться.