Сергій Разумовський

Брентфорд не зміг зачепитися за очки в Лондоні та в матчі 22-го туру АПЛ на виїзді поступився Челсі з рахунком 0:2. Попри поразку, український півзахисник гостей Єгор Ярмолюк отримав достатньо ігрового часу й був одним із тих, хто відпрацював майже весь поєдинок: він вийшов у стартовому складі та залишив поле лише на 90+4-й хвилині, коли тренерський штаб провів заміну вже наприкінці зустрічі.

За матч Ярмолюк зробив 69 дотиків до м’яча, що свідчить про його активну залученість у розвиток атак і вихід з оборони через пас. У передачах українець показав високу точність – 51 вдалий пас із 56 (91%), тобто здебільшого діяв надійно та без зайвого ризику. В єдиноборствах півзахисник виграв 5 дуелей із 11 (45%), а також мав 6 втрат, що частково пояснюється щільністю гри в центрі поля та тиском з боку Челсі.

У захисній роботі Ярмолюк відзначився 3 відборами і 2 перехопленнями, намагаючись допомагати команді руйнувати атаки суперника й швидко повертати м’яч під контроль. За підсумками зустрічі український хавбек отримав оцінку 6.5.