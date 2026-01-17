Челсі в рамках 22 туру АПЛ приймав Брентфорд. Матч в Лондоні завершився з рахунком 20.

Різниця в класі футболістів стала вирішальною для команди Ліама Росеньйора, який провів свій тренерський дебют в Прем'єр-лізі.

Господарі забили по голу в кожному з таймів. Спочатку Жоао Педро відкрив рахунок, а Палмер по перерві реалізував пенальті після помилки Келлехера при білдапі.

Брентфорд, на відміну від Челсі, свої стовідсоткові нагоди змарнував, коли Шаде опинившись перед воротами не став бити, покотивши на партнера, а ще один супершанс не використав Ярмолюк, якого встигли накрити суперники.

Єгор у матчі проти Челсі покинув поле в доданий час до другого тайму.

АПЛ. 22 тур

Челсі – Брентфорд 2:0

Голи: Жоао Педро, 26, Палмер, 76 (з пенальті)