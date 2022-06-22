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Не все так просто для Левандовські. «Баварія» не має наміру продавати поляка і чекає його на тренуваннях

А зірковий форвард вже заявив, що йде з команди
Футбол Бундесліга
19:51
Не все так просто для Левандовські. «Баварія» не має наміру продавати поляка і чекає його на тренуваннях

Спортивний директор «Баварії» Олівер Кан заявив, що в команді всі чекають Роберта Левандовскі на перших передсезонних тренуваннях. Його слова призводить Bild.

«У Левандовскі контракт до літа 2023 року, і ми очікуємо, що в перший день передсезонної підготовки він буде в складі« Баварії ».

Нічого не змінилося, у Роберта контракт, його потрібно виконувати ».

Раніше Левандовскі заявив, що його історія з «Баварією» завершена.

Петро Приходько
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Теги

Баварія Роберт Левандовскі

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