«Баварія» відхилила першу пропозицію по Левандовськи. «Барселона» збільшила суму
Не все так просто для Левандовські. «Баварія» не має наміру продавати поляка і чекає його на тренуваннях
А зірковий форвард вже заявив, що йде з команди
19:51
Спортивний директор «Баварії» Олівер Кан заявив, що в команді всі чекають Роберта Левандовскі на перших передсезонних тренуваннях. Його слова призводить Bild.
«У Левандовскі контракт до літа 2023 року, і ми очікуємо, що в перший день передсезонної підготовки він буде в складі« Баварії ».
Нічого не змінилося, у Роберта контракт, його потрібно виконувати ».
Раніше Левандовскі заявив, що його історія з «Баварією» завершена.
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