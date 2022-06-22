Не все так просто для Левандовські. «Баварія» не має наміру продавати поляка і чекає його на тренуваннях

А зірковий форвард вже заявив, що йде з команди

Спортивний директор «Баварії» Олівер Кан заявив, що в команді всі чекають Роберта Левандовскі на перших передсезонних тренуваннях. Його слова призводить Bild. «У Левандовскі контракт до літа 2023 року, і ми очікуємо, що в перший день передсезонної підготовки він буде в складі« Баварії ». Нічого не змінилося, у Роберта контракт, його потрібно виконувати ». Раніше Левандовскі заявив, що його історія з «Баварією» завершена.

Петро Приходько