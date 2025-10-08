Михайличенко розповів про потенційне повернення до роботи тренером
близько 1 години тому
Фото - УАФ
Колишній наставник Динамо Олексій Михайличенко в інтерв’ю сайту BLIK.ua поділився думками про своє майбутнє у тренерській кар'єрі.
«Зараз говорити про якісь плани на майбутнє не дуже серйозно, бо час такий, що не знаєш, що буде завтра
От я спілкувався днями з друзями, пропонували зустрітись через тиждень. То я відповів: давай так надовго наперед не загадувати, то таке життя нині, що планувати не можна ні на тиждень, ні на місяць наперед, а інколи й на годину. Життя все розставить по своїх місцях, все можливо».
За час професійної тренерської діяльності Михайличенко очолював тренував головну команду Динамо, національну та молодіжну (U-21) збірні України.
