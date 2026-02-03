Сергій Разумовський

Атлетико офіційно підтвердив перехід центрального півзахисника Родріго Мендоси з Ельче. Мадридський клуб оформив трансфер 20-річного іспанця, який вважався одним із найперспективніших футболістів своєї команди, та зробив ставку на нього як на гравця на довгу перспективу.

Повідомляється, що Мендоса підписав із Атлетико контракт, розрахований на 5,5 сезонів. Такий термін угоди підкреслює намір клубу не лише додати опцій у центрі поля вже зараз, а й закріпити за собою молодого хавбека на кілька років, щоб він міг поступово прогресувати в системі команди та адаптуватися до вимог вищого рівня.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 16 мільйонів євро плюс ще чотири млн у вигляді бонусів. Ця угода стала рекордним продажем в історії Ельче, що робить перехід Мендоси знаковим не лише для самого гравця, а й для клубу, який отримав найбільший фінансовий дохід від трансферу за весь час.

Родріго є вихованцем Ельче та в поточному сезоні вже встиг проявити себе на дорослому рівні. У 20 матчах він забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу, привернувши увагу скаутів топклубів.

