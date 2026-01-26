Сергій Разумовський

Ліверпуль досяг домовленості з віденською Аустрією щодо спеціальної опції на майбутній трансфер центрального захисника Іфеаньї Ндукве. Про це офіційно повідомила пресслужба австрійського клубу, підкресливши, що йдеться саме про право англійців оформити перехід футболіста влітку 2026 року, а не про негайний трансфер.

Згідно з умовами угоди, Ліверпуль може активувати цю опцію до кінця червня. Якщо мерсисайдці ухвалять рішення скористатися можливістю, Ндукве приєднається до системи клубу та поповнить склад команди U-21, де має пройти адаптацію і продовжити розвиток на рівні молодіжного футболу Англії. Такий формат дозволяє Ліверпулю заздалегідь «зарезервувати» перспективного виконавця і в потрібний момент забрати його без затяжних переговорів.

При цьому сам футболіст залишається гравцем Аустрії на чинному контракті, який діє до 30 червня 2028 року. Тобто віденський клуб зберігає контроль над гравцем і може розраховувати на нього в середньостроковій перспективі, якщо опція англійців не буде активована. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість центрального захисника становить один мільйон євро.

Наразі Іфеаньї Ндукве ще не дебютував за першу команду Аустрії. У поточному сезоні він виступав переважно за другу команду клубу: провів 7 матчів за Аустрію-2 та відзначився однією результативною передачею. Також на його рахунку є один поєдинок за команду U-19, що підтверджує його статус молодого гравця, якого поступово підводять до дорослого рівня.

Несподіваний розворот: Ліверпуль заблокував трансфер Ендрю Робертсона.