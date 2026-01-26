Павло Василенко

Перехід Енді Робертсона до Тоттенгема зірвався, попри те що сторони вже були близькі до угоди. За інформацією англійських ЗМІ, минулої п’ятниці Ліверпуль та «шпори» досягли принципової домовленості щодо трансферу досвідченого лівого захисника за 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Тоттенгем розраховував, що 30-річний шотландець приєднається до команди одразу після матчу Ліги чемпіонів проти Карабаху в середу. Втім, мерсісайдці в останній момент дали зрозуміти, що не готові відпускати гравця.

Головною причиною стала неможливість оперативно знайти заміну Робертсону. План Ліверпуля полягав у достроковому поверненні Костаса Цімікасa з оренди в Ромі, однак переговори між клубами затягнулися. Ситуацію ускладнює і той факт, що Вулвергемптон також намагається вирішити власні кадрові проблеми, що впливає на можливі перестановки.

Додатковим ударом для команди Арне Слота стала нова травма Джо Гомеса, отримана в суботу. Через це вибір у захисній лінії Ліверпуля суттєво скоротився, і клуб не ризикнув залишатися без одного з ключових виконавців.

У підсумку мерсісайдці вирішили заблокувати трансфер, і наразі очікується, що Робертсон залишиться на «Енфілді» щонайменше до завершення свого контракту, який спливає влітку.