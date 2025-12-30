Головний тренер Араз-Нахчиван Андрій Демченко повідомив про деталі свого призначення до азербайджанського клубу.

Араз-Нахчиван шукав нового тренера, який вийшов на контакт із моїм агентом Мамукою Ломідзе – зірки зійшлися, і ми домовилися. Якраз 1 грудня закінчувався мій контракт із казахстанським клубом Женіс.

У нас була домовленість, що за бажання ми могли б і продовжити угоду. Але надійшла пропозиція від «Араз-Нахчивані», ми обговорили її, стало цікаво. Азербайджан – країна, що динамічно розвивається, футбол на високому рівні, якщо порівнювати з пострадянськими країнами. Я побачив велику перспективу, тому ми продовжили консультації щодо можливої співпраці й зрештою дійшли згоди.

Чи радився з українськими тренерами? Так, розмовляв із Романом Григорчуком. Також підтримую зв’язок із Віталієм Вернидубом, який входить до тренерського штабу Нефтчі. Колись він грав у Габалі, і у нього залишилося хороше враження про азербайджанський футбол, – повідомив Демченко в інтерв'ю Azerisport.