Не зараз. Названо дату презентації нової виїзної форми збірної України
Поки синьо-жовті гратимуть лише в основному свіжому комплекті
близько 2 годин тому
Директор adidas Ukraine Ігор Маринич оцінив презентацію нової форми збірної України перед матчем п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції та повідомив, коли представлять виїзний комплект.
Це справді максимально ексклюзивна форма для збірної України. Вона не є стандартною: такі самі технології чи дизайн не будуть використовуватися в інших збірних. Над нею працювали різні команди, вболівальники, а також наша команда та УАФ. Ключове завдання було в тому, щоб форма максимально відображала широке історичне підґрунтя України. Наскільки могли – ми це реалізували.
У нас буде дві хвилі презентації форми: ця і ще одна – виїзна, яку покажемо приблизно у лютому. Обидві версії відрізняються між собою і відображають автентичність держави, – повідомив Маринич в інтерв'ю Sport Business Media.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 13 листопада, на сторінці події Франція – Україна на Xsport. Початок – о 21:45.
