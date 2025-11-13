Директор adidas Ukraine Ігор Маринич оцінив презентацію нової форми збірної України перед матчем п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції та повідомив, коли представлять виїзний комплект.

Це справді максимально ексклюзивна форма для збірної України. Вона не є стандартною: такі самі технології чи дизайн не будуть використовуватися в інших збірних. Над нею працювали різні команди, вболівальники, а також наша команда та УАФ. Ключове завдання було в тому, щоб форма максимально відображала широке історичне підґрунтя України. Наскільки могли – ми це реалізували.

У нас буде дві хвилі презентації форми: ця і ще одна – виїзна, яку покажемо приблизно у лютому. Обидві версії відрізняються між собою і відображають автентичність держави, – повідомив Маринич в інтерв'ю Sport Business Media.