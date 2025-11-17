Голкіпер збірної України Анатолій Трубін поділився думками щодо переможного матчу європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (2:0). Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

Дуже-дуже щасливий. Ми ще не зробили все, але наша мрія, чемпіонат світу, жива. Сьогодні, мабуть, одна з найкращих наших ігор, коли я був у національній збірній. Дуже щасливий. Кожен гравець виклався не на 100, а на мільйон відсотків. Також чудова атмосфера. Уболівальники надавали нам ще більше емоцій, енергії, тому їм дуже велике дякую.

Критики? Не знаю, як вони там дивились. Останні рік-півтора було дуже різного бруду. Можливо, ми на це заслуговували. Але сьогодні ми всі бачимо, що ми можемо грати. Треба працювати, вірити в себе і готуватись тепер на березень, на плей-оф. У 2006 році ми востаннє грали на чемпіонаті світу, тому потрібно втілити мрію гравців і всієї нації.

Все приходить у потрібний час. Так, у нас була така дуже погана серія, але у найбільш потрібний момент ми не пропустили. Я дуже щасливий. Це не тільки там. Всі билися, всі працювали. Всі молодці.

Я з 6 років тренуюсь, щоб допомагати команді. Роблю все, що можу і не можу, щоб допомогти команді не пропустити. А вони, як бачимо, спочатку забили один, потім другий.