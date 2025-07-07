Володар Золотого м'яча-2003 Павел Недвед, відомий переважно за виступами в Лаціо та Ювентусі, розповів як відбулося повернення в збірну Чехії у ролі менеджера.

Недвед заради повернення на батьківщину полишив роботу спортивним директором в Аль-Шабабі.

Це велика честь для мене, з іншого боку, це також велика відповідальність, яку я взяв на себе. Я дякую Виконавчому комітету, одностайне схвалення є добрим знаком для мене. Я маю чіткі обов'язки, про які також згадував президент Девід Тунда, щодо першої команди та двадцять першої. Це роль, яка мені подобається і яку я вважаю повноцінною. У мене буде достатньо місця і належних умов, щоб працювати з максимальною віддачею. Я постараюся не розчарувати, і, звичайно, мені знадобиться підтримка голови та виконавчого комітету. Для початку я мав повернутися до своєї роботи в Саудівській Аравії після відпустки. Тим часом до мене звернулись FAČR, з яким ми з самого початку мали позитивні дискусії, і я був дуже приємно здивований. Після першої зустрічі з президентом, який вразив мене своїм чітким баченням моєї посади, я був переконаний, що хочу допомогти чеському футболу і досягти успіху. І я зроблю все для цього, настав правильний момент. Я з нетерпінням чекаю на нього, я дуже мотивований, - зізнався Недвед.

Павел Недвед - видатна постать у чеському футболі. У складі національної збірної він здобув срібло на Євро-1996, бронзу на Євро-2004 та виступав на ЧC-2006 року. Загалом він провів 91 матч за національну команду і забив 18 голів.

Як гравець виступав за Дуклу, Спарту, Лаціо та Ювентус. Триразовий чемпіон внутрішньої ліги та триразовий переможець Серії А.

Після завершення активної кар'єри він успішно працював менеджером. Спочатку в Ювентусі, з яким двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів і дев'ять разів вигравав Серію А.