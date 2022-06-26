«Продовжуйте молитися за мир. З терористами». Маліновський увімкнув іронію для тих, до кого досі не дійшло
«Терористи бомбардують «військові» об’єкти зі сплячими всередині дітьми». Маліновський – про злочини росіян
Гравець збірної України не дає Європі забути про те, що відбувається в Україні
11:58
Півзахисник збірної України і «Аталанти» Руслан Маліновський відреагував на ранкове бомбардування Києва росіянами:
«Доброго ранку, Європо. Це Київ сьогодні.
Терористи бомбардують «військові» об’єкти зі сплячими всередині дітьми».
Поки повідомляється про одного загиблого в наслідок обстрілу. Він, за попередньою інформацією, батько дівчинки, зображеної на фото, котрою поділився Маліновський. Її мама – громадянка росії.
Тим часом Новак Джокович сумнівається в тому, що росіян і білорусів потрібно відсторонювати від змагань.
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