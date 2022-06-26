«Терористи бомбардують «військові» об’єкти зі сплячими всередині дітьми». Маліновський – про злочини росіян

Гравець збірної України не дає Європі забути про те, що відбувається в Україні

Півзахисник збірної України і «Аталанти» Руслан Маліновський відреагував на ранкове бомбардування Києва росіянами:

«Доброго ранку, Європо. Це Київ сьогодні. Терористи бомбардують «військові» об’єкти зі сплячими всередині дітьми».

Поки повідомляється про одного загиблого в наслідок обстрілу. Він, за попередньою інформацією, батько дівчинки, зображеної на фото, котрою поділився Маліновський. Її мама – громадянка росії.

Тим часом Новак Джокович сумнівається в тому, що росіян і білорусів потрібно відсторонювати від змагань.