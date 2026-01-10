Сергій Разумовський

33-річний форвард Фран Соль, добре знайомий українським уболівальникам за періодом у Динамо, відреагував на новину про призначення Франсіско Фернандеса головним тренером Карпат. Нині іспанський нападник виступає за Еркулес, але, дізнавшись про кадрове рішення львівського клубу, не приховував позитивних емоцій і лаконічно підтримав свого колишнього наставника, прокоментувавши офіційний пост.

Браво, містере. Я дуже радий. Фран Соль

Для Соля це призначення має особистий підтекст, адже він уже працював із Фернандесом раніше. У 2020 році нападник грав під його керівництвом у Тенеріфе, куди потрапив, виступаючи на правах оренди. Важливо, що до іспанського клубу Соль вирушив саме з Динамо, тож український етап кар’єри напряму перетинається з тим періодом, коли він мав можливість співпрацювати з нинішнім наставником Карпат.

У Динамо Соль перейшов у 2019 році з нідерландського Віллем II, однак закріпитися в Києві йому так і не вдалося. Попри очікування, іспанець не став системним гравцем основи та загалом залишив по собі скромну статистику: 4 забиті м’ячі та 2 результативні передачі у складі киян.

Надалі клуб шукав для нього ігрову практику через оренди: окрім Тенеріфе, Соль також виступав за Ейбар і Малагу. А у 2023 році нападник змінив клуб уже на постійній основі, перейшовши до АЕК Ларнака. Тепер же він продовжує кар’єру в Еркулесі, а призначення Фернандеса в Карпатах зустрів із очевидною симпатією та повагою до тренера, з яким має позитивний спільний досвід.