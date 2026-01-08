Клуб УПЛ Карпати оголосив про призначення нового головного тренера. На посаду прийшов іспанський фахівець Франсіско Фернандес, подробиці щодо термінів контракту поки що не розголошуються.

45-річний наставник змінив Владислава Лупашка, який залишив клуб після першої половини сезону.

Фран Фернандес з 2006 року працював у нижчих та регіональних клубах Іспанії, а з 2012 року став частиною системи Альмерії, де очолював молодіжну, резервну та основну команди. Також у його кар'єрі були посади головного тренера Алькоркона, Тенеріфе та Мурсії.

Наразі Карпати займають дев'яту позицію у чемпіонаті, маючи в активі 19 очок після 16 матчів.

Раніше повідомлялося, що Карпати забирають ще трьох гравців Руха.