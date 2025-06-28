Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував розгромну перемогу в меншості в контрольному матчі проти тернопільської Ниви (3:0). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

По-перше, хочу подякувати Ниві за гру. По-друге, вітаю наших уболівальників із фактичним початком сезону. Це не офіційна гра, але все одно є можливість прийти, повболівати. Дякую їм сьогодні за підтримку.

Ну і третє, звичайно – це сама гра. Як для першої гри, я думаю, непогано було. Звичайно, не той темп, який би ми хотіли, але це об'єктивно під навантаженнями – думаю, і Нива, і ми в тому числі, хлопці ще добігають роботу. Тому ми задоволені і спарингом, і тим, що ми сьогодні побачили на полі.

Дійсно, хоч і невеличкий час був, але вже попрацювали над певними моментами в атаці, в обороні. І сьогодні навіть деякі моменти, те, що ми пропрацьовували, виходило позитивно.

Але ми розуміємо, що це всього всього-навсього п’ять днів підготовки. Тому вся підготовка попереду. Завтра хлопці відпочинуть, і з понеділка приступаємо до нового нашого мікроциклу невеличкого.