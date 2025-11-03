Павло Василенко

Аргентинський футболіст Франко Мастантуоно виключений зі складу мадридського Реала на невизначений термін після того, як у 18-річного форварда діагностували пахову грижу після перемоги над Валенсією з рахунком 4:0 у Ла Лізі.

Мастантуоно перейшов до Реала в червні з Рівер Плейт і провів дванадцять матчів у всіх турнірах за мадридську команду. Він забив один гол у ворота Леванте.

У вівторок, 4 листопада, у матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів Реал на виїзді зіграє проти Ліверпуля.