Хавбек «Бордо» Ігнатенко прибув в розташування збірної України
Нещодавній дебютант збірної України має варіанти в країнах Європи, крім Франції
Поки невідомо, чи продовжить він виступати за клуб, якому віддав півроку
17:58
Данило Ігнатенко / Фото - СК Дніпро-1
Півзахисник «Шахтаря» Данило Ігнатенко оцінив поточну ситуацію в «Бордо», за який виступав на правах оренди. Також хавбек розповів про варіанти продовження кар'єри.
Зараз я перебуваю у Франції. Вирішується питання про мою подальшу кар'єру, чи я гратиму за «Бордо», чи ні. Французи мають намір викупити мій контракт. Питання вирішується, якась конкретика буде пізніше.
Як тільки в Україні почалася повномасштабна війна, я перевіз сюди свою дівчину, її маму, бабусю і собак. Французький клуб допоміг мені в цьому. Решта родичів також знаходяться в Європі: в Італії та Угорщині.
Є кілька варіантів. Це не Франція, а інші країни Європи. Але поки питання з «Бордо» вирішується, говорити про них немає сенсу.
Раніше Ігнатенко дебютував у складі збірної України.
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