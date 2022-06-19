Нещодавній дебютант збірної України має варіанти в країнах Європи, крім Франції

Данило Ігнатенко / Фото - СК Дніпро-1

Півзахисник «Шахтаря» Данило Ігнатенко оцінив поточну ситуацію в «Бордо», за який виступав на правах оренди. Також хавбек розповів про варіанти продовження кар'єри.

Як тільки в Україні почалася повномасштабна війна, я перевіз сюди свою дівчину, її маму, бабусю і собак. Французький клуб допоміг мені в цьому. Решта родичів також знаходяться в Європі: в Італії та Угорщині.‎

Є кілька варіантів. Це не Франція, а інші країни Європи. Але поки питання з «Бордо» вирішується, говорити про них немає сенсу.