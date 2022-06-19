Вже десять гравців дебютували за збірну України за Петракова. Хто вони?

2022 рік подарував ще три нових імені для «синьо-жовтих»

Фото - УАФ Кількість дебютантів збірної України за тренерства Олександра Петракова досягло десяти. Про це повідомляє прес-служба УАФ. Так в матчі проти Шотландії (3:1) вперше вийшов у синьо-жовтій футболці в офіційному поєдинку вінгер Михайло Мудрик. У зустрічі з Ірландією (1:0) дебютували півзахисники Олександр Піхальонок і Данило Ігнатенко. 10 дебютантів збірної України за Петракова 2021 рік: Тарас Качараба, Олександр Сирота, Сергій Булеца, Владислав Кочергін, Данило Сікан, Віктор Корнієнко, Дмитро Різник; 2022 рік: Михайло Мудрик, Олександр Піхальонок, Данило Ігнатенко. Також стало відомо, що Петраков вийшов на восьму сходинку серед тренерів збірної України за кількістю матчів.

Сергій Стаднюк