Петраков впритул наблизився до Лобановського за кількістю матчів біля керма збірної України
Вже десять гравців дебютували за збірну України за Петракова. Хто вони?
2022 рік подарував ще три нових імені для «синьо-жовтих»
17:11
Фото - УАФ
Кількість дебютантів збірної України за тренерства Олександра Петракова досягло десяти. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Так в матчі проти Шотландії (3:1) вперше вийшов у синьо-жовтій футболці в офіційному поєдинку вінгер Михайло Мудрик. У зустрічі з Ірландією (1:0) дебютували півзахисники Олександр Піхальонок і Данило Ігнатенко.
10 дебютантів збірної України за Петракова
2021 рік: Тарас Качараба, Олександр Сирота, Сергій Булеца, Владислав Кочергін, Данило Сікан, Віктор Корнієнко, Дмитро Різник;
2022 рік: Михайло Мудрик, Олександр Піхальонок, Данило Ігнатенко.
Також стало відомо, що Петраков вийшов на восьму сходинку серед тренерів збірної України за кількістю матчів.
Коментарі 0