Коваленко: «ЛНЗ – не крок назад, це топ-рівень»
Несподівано. Вінгер команди Другої ліги перейде в англійський клуб
Гра українця отримала схвальні відгуки
19:14
Іван Тищенко / Фото - ЛНЗ
Вінгер ЛНЗ Іван Тищенко може приєднатися до англійського клубу. Про це повідомляє твіттер-акаунт UkrFut24.
За інформацією джерела, гравець представника Другої ліги проходить перегляд в новій команді. 23-річний футболіст виступає на правому фланзі. Його гра отримала схвальні відгуки.
Відзначається, що клуб представляє систему Англійської футбольної ліги. Це Чемпіоншип, Ліга 1 і Ліга 2.
Раніше з'ясувалося, коли визначиться подальша доля відомого клубу з Першої ліги.
Коментарі 0