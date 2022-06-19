Несподівано. Вінгер команди Другої ліги перейде в англійський клуб

Гра українця отримала схвальні відгуки

Іван Тищенко / Фото - ЛНЗ

Вінгер ЛНЗ Іван Тищенко може приєднатися до англійського клубу. Про це повідомляє твіттер-акаунт UkrFut24.

За інформацією джерела, гравець представника Другої ліги проходить перегляд в новій команді. 23-річний футболіст виступає на правому фланзі. Його гра отримала схвальні відгуки.

Відзначається, що клуб представляє систему Англійської футбольної ліги. Це Чемпіоншип, Ліга 1 і Ліга 2.

Раніше з'ясувалося, коли визначиться подальша доля відомого клубу з Першої ліги.