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Несподівано. Вінгер команди Другої ліги перейде в англійський клуб

Гра українця отримала схвальні відгуки
Футбол Перша ліга
19:14
Несподівано. Вінгер команди Другої ліги перейде в англійський клуб
Іван Тищенко / Фото - ЛНЗ

Вінгер ЛНЗ Іван Тищенко може приєднатися до англійського клубу. Про це повідомляє твіттер-акаунт UkrFut24.

За інформацією джерела, гравець представника Другої ліги проходить перегляд в новій команді. 23-річний футболіст виступає на правому фланзі. Його гра отримала схвальні відгуки.

Відзначається, що клуб представляє систему Англійської футбольної ліги. Це Чемпіоншип, Ліга 1 і Ліга 2.

Раніше з'ясувалося, коли визначиться подальша доля відомого клубу з Першої ліги.

Сергій Стаднюк
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Теги

ЛНЗ Друга ліга

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