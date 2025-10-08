Керівництво італійського Наполі серйозно обговорювало можливість підписання 33-річного бразильського нападника Неймара у період із січня по травень 2025 року. Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс та головний тренер Антоніо Конте детально вивчали варіант залучення зіркового гравця до неаполітанського проєкту, розуміючи, який вплив Неймар міг би мати як на гру команди, так і на її уболівальників.

Втім, ця ідея не отримала подальшого розвитку. У клубі вирішили, що важливо зберегти внутрішню рівновагу та командну єдність після здобуття титулу Серії А.

Нині Неймар виступає на батьківщині за бразильський Сантос, до якого повернувся в січні 2025 року. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість нападника становить близько 11 мільйонів євро.

Минулого тижня бразильський журналіст розповсюдив інформацію про неспортивний стиль життя Неймара.