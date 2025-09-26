Павло Василенко

Бразильська зірка футболу Неймар може не повернутися на поле до кінця 2025 року – про це повідомив журналіст Родольфо Гомес. За його словами, часу на повне відновлення цього року просто не вистачить.

Але найбільший резонанс викликали слова Гомеса про спосіб життя футболіста. Він стверджує, що Неймар веде абсолютно не спортивний режим.

«Він залежний від віскі та енергетиків, курить кальян і засинає лише під ранок – о 4-5 годині», – заявив журналіст.

Очікувалося, що Неймар повернеться у Сантос і допоможе клубу у вирішальний момент чемпіонату Бразилії. Проте нова травма та скандальні звички зірки знову залишили фанатів розчарованими.