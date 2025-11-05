Контракт Неймара із бразильським Сантосом завершується вже наприкінці грудня, і доля нападника поки що невизначена. Як повідомляє журналіст Екрем Конур, 33-річний форвард розглядає два можливі варіанти продовження кар’єри.

Перший із них — перехід до американського Інтера Маямі, де виступають його давні друзі Ліонель Мессі та Луїс Суарес. Такий сценарій не виключається, і клуб МЛС нібито готовий зробити пропозицію вже найближчим часом.

Другий варіант для Неймара — продовження контракту із Сантосом, за який він виступає з початку нинішнього року. Спочатку нападник підписав короткострокову угоду до літа, розраховуючи повернутися до Європи, однак тоді цього не сталося. Форвард залишився в рідному клубі ще на пів року, але суттєвого прориву в грі не продемонстрував.

Очікується, що остаточне рішення щодо майбутнього Неймара буде ухвалене найближчим часом.