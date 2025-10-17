Павло Василенко

У Бразилії спалахнули дискусії довкола майбутнього Неймара – головної зірки Сантоса.

Клуб, за повідомленнями місцевих ЗМІ, призупинив переговори щодо продовження контракту з 33-річним нападником, посилаючись на його часті травми та надто високу зарплату.

Контракт Неймара закінчується вже в грудні, і керівництво клубу вирішило не поспішати з рішенням, поки не стане зрозуміло, чи зможе він стабільно грати на найвищому рівні.

За інформацією ESPN, у Сантосі визнають: ситуація складна. Клуб бореться за виживання в Серії А, а фінансовий тягар утримання суперзірки стає дедалі важчим.

Трансфер Неймара з Аль-Хілаля у січні спочатку сприймалося як романтичне повернення легенди додому, однак сезон виявився далеким від ідеалу. Через травми бразилець провів лише 21 матч, забив 6 голів і зробив 3 асисти.

У Сантосі сподіваються, що стан зірки покращиться, але поки що його майбутнє залишається під великим знаком питання.