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Незабаром більшість обласних федерацій футболу оголосять недовіру Павелку

Застава не допоможе утримати владу в УАФ
Футбол Збірна України
01 грудня 15:51
Незабаром більшість обласних федерацій футболу оголосять недовіру Павелку
Андрій Павелко / Фото: УАФ

У найближчі дні обласні федерації футболу в Україні оголосять про недовіру президенту УАФ Андрію Павелку. Про це в особистому Telegram-каналі повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Вчора відбувся позачерговий виконком Закарпатської асоціації футболу. Де, увага - було висунуто недовіру чинному голові УАФ Андрію Павелку та пролунала вимога його відставки.

Протокол засідання того ж дня Закарпатської асоціації футболу спрямувала до Києва в Будинок Футболу УАФ. Очікується, що найближчими днями, подібні рішення будуть і в решти обласних федераціях по всіх території України.

Раніше повідомлялося, що заставу в судовому провадженні за Павелка та генсека організації Юрія Запісоцького внесла «УАФ Маркетинг». Проголосувати за дане рішення могли лише обидва фігуранти справи та фінансовий директор компанії.

Сергій Стаднюк
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Андрій Павелко УАФ

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