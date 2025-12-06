Павло Василенко

Сезон у Другому дивізіоні Іспанії складається для Арідана Ернандеса невдало – і справа не лише в мінімальному ігровому часі. 36-річний захисник Альмерії, який зіграв усього 157 хвилин у трьох матчах, опинився в центрі гучного скандалу.

За даними La Voz de Almería, минулої п’ятниці Ернандес протягом кількох годин нібито спричинив дві аварії, пошкодивши загалом чотири автомобілі. Перший інцидент стався о 4-й ранку у Вега-де-Ака, де футболіст врізався одразу в три припарковані машини.

Згодом ситуація повторилася: Porsche Cayenne гравця в’їхав у ще один припаркований автомобіль на стоянці біля житлового комплексу Cemar.

Коли поліція прибула за місцем проживання Ернандеса, вона виявила футболіста вдома – цілком п’яним. Алкотестер показав більш ніж утричі перевищений рівень допустимого алкоголю. Тепер на гравця чекають юридичні наслідки: справу вже передано до суду.

Арідан Ернандес виступає за Альмерію з вересня 2025 року. До цього він грав за Райо Вальєкано, Осасуну, Кадіс та Гранаду.