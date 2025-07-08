Ведучий «ТаТоТаке» Михайло Співаковський повідомив, що півзахисник Колоса Павло Оріховський потрапив в складну ДТП.

Минулого тижня в складну ДТП потрапив ще й український футболіст Павло Оріховський. На щастя, Паша і його родина живі, і, сподіваємося, будуть абсолютно здорові.

Хіба що, можливо, доведеться пропустити, як мінімум, більшу частину першого кола чемпіонату. Швидкого одужання, - розповів журналіст.