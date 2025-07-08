Провідний гравець клубу УПЛ потрапив в ДТП разом з родиною
На щастя, страшних наслідків вдалося уникнути
32 хвилини тому
Фото - ФК Колос (2024/2025)
Ведучий «ТаТоТаке» Михайло Співаковський повідомив, що півзахисник Колоса Павло Оріховський потрапив в складну ДТП.
Минулого тижня в складну ДТП потрапив ще й український футболіст Павло Оріховський. На щастя, Паша і його родина живі, і, сподіваємося, будуть абсолютно здорові.
Хіба що, можливо, доведеться пропустити, як мінімум, більшу частину першого кола чемпіонату. Швидкого одужання, - розповів журналіст.
Стали відомі час і дати проведення матчів першого туру УПЛ 25/26.