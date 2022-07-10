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Нігерійський українець «Металіста»: «Перебуваючи в Туреччині, дуже переживав за рідних у Києві»

19-річний хавбек не встиг дебютувати за харків'ян через війну в Україні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:49
Нігерійський українець «Металіста»: «Перебуваючи в Туреччині, дуже переживав за рідних у Києві»
Алекс Чідомере / Фото - ФК Металіст

Український півзахисник « Металіста » з нігерійськими корінням Алекс Чідомере так і не зумів дебютувати за клуб в офіційному матчі через війну в Україні. Як він пережив цей період, про те, як прийняли у колективі, 19-річний гравець розповів у інтерв'ю прес-службі харків'ян.

Спочатку було важко психологічно, бо моя сім'я перебувала у Києві, а ми на той час були у Туреччині на зборах. Дуже сильно переживав за рідних, не міг нормально спати, але за кілька тижнів моя сім'я вирішила виїхати з України. Слава Богу у них вийшло, і зараз вони в безпеці.

Що стосується мене, «Металіст» створив усі умови для тренувань та проживання, за що йому величезна подяка. Я звичайний хлопець, а наш колектив дуже дружний і з першого дня, як я прийшов у команду, я відчув тепло і комфорт.

За весь час не було жодних незрозумілих ситуацій, де я міг відчувати дискомфорт. Дуже радий, що я тут і що у нас є такий сильний колектив.

Коли вони розповідали про Харків, я по-доброму заздрив, бо місто живе футболом і всі підтримують «Металіст». З такою підтримкою ще й за повного стадіону дуже сильно хочу зіграти. А щодо життя у Харкові... Я встиг лише день пожити у вашому місті, коли переїхав на квартиру. Одразу ж увечері поїхав гуляти центром. Харків дуже спокійне та красиве місто.

Хотів би побажати вболівальникам терпіння та сил. Незабаром повернеться звичайне спокійне життя на всій території нашої країни. Нашим уболівальникам хочеться сказати спасибі за те, що навіть у такий важкий час підтримували та переживали за команду. Я впевнений, що скоро все буде добре. Все буде Україна! Слава Україні!

Раніше «Металіст» підписав трьох українців.

Сергій Стаднюк
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